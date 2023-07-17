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Genç bir nüfusa sahip olan ve ulusal dil olarak Kirundi dilinin konuşulmakta olduğu Burundi’de nüfusun yaklaşık %65’i 24 yaş altı insanlardan meydana gelmektedir. Peki, Burundi nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Burundi para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Burundi Nerede?

Burundi hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap, Afrika kıtası olacaktır. Doğu Afrika ile Afrika Büyük Göllerinin keşişim noktasında yer alan bir ülke olan Burundi; kuzeyde Ruanda, güneybatıda Demokratik Kongo, doğuda Tanzanya, kuzeybatıda ise Tanganika Gölü ile çevrelenmiş durumdadır.

1885 yılında Almanya tarafından işgal edilen ve bir Alman sömürgesi haline gelen Burundi; 1. Dünya Savaşı neticesinde Birleşmiş Milletlerin gözetimi altında tutularak Belçika’ya devredilmiştir. Belçika mandasına girmesine rağmen iç işlerinde serbest bir statüye sahip olan Burundi’nin tam bir bağımsızlık kazanması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. Bağımsızlığını kazanmasının ardından gerek yaşanan askeri darbeler gerekse de gerçekleşen suikastlar ile büyük bir siyasi istikrarsızlık dönemi yaşayan Burundi, günümüzde Birleşmiş Milletler, Bağlantısızlar Hareketi ve Afrika Birliği gibi uluslararası organizasyonların da üyesi durumundadır.

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Burundi Başkenti

Afrika’nın merkez doğusunda yer alan bir devlet olan Burundi’nin başkenti, Gitega’dır. 2018 yılında alınan bir kararla, 2019 yılında eski başkent Bujumbura yerine başkent ilan edilen Gitega, Burundi sınırlarının tam ortasında yer almaktadır. Eski başkent olan Bujumbura’dan sonra ülkenin ek büyük ikinci şehri de olan Gitega; bölgesiin önemli bir kültür merkezi olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Burundi Nüfusu

2023 verilerine göre Burundi’nin nüfusu 13 milyon 240 bin kişiden meydana gelmektedir. Nüfusun yaklaşık %20’sinin şehirlerde geri kalan %80’inin ise kırsal kesimde yaşamakta olduğu Burundi’den nüfusun yaklaşık %80’i tarımsal alanda çalışmaktadır. Birçok Afrika ülkesi gibi oldukça genç bir nüfusa da sahip olan Burundi’de nüfusun büyük bir çoğunluğu Hutulardan meydana gelmektedir. Nüfus içinde %85’lik bir orana sahip olan Hutuları, %14 ile Tutsiler, %1 ile de Twalar takip etmektedir.

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Burundi Para Birimi

Burundi’de kullanılan resmi para biriminin adı Burundi frangıdır. Tarihte ilk kez 1964 yılında Burundi Merkez Bankası tarafından basılarak tedavüle sokulan Burundi frangının uluslararası piyasalardaki simgesi BIF’tır.

Burundi Bayrağının Anlamı

1967 yılında alınan bir kararla ilk kez kullanılmaya başlanan ve 1982 yılında yapılan değişikliklerle son halini alan Burundi bayrağı; birbirinden beyaz bir şerit ve zemin ile birbirinden ayrılan 4 üçgenden ve bu üçgenlerin ortasında yer alan 3 adet kırmızı yıldızdan meydana gelmektedir. Kırmızı ve yeşil renklerden meydana gelen bu üçgenlerdeki kırmızı renk bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenleri, yeşil renk ise umudu temsil etmektedir. Bayrağın tam ortasında yer alan üç yıldızın ise temsil ettiği değerler ise birlik, ilerleme ve çalışmadır.

Burundi Şehirleri

17 yönetim bölgesine ayrılarak idare edilen Burundi’de 17 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Gitega

Bujumbura

Ruyugi

Rutana

Makamba

Burundi Türkiye Saat Farkı

Türkiye’de kullanılan yerel saat ile Burundi arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Burundi’den 1 saat daha ileridedir.

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