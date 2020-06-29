Burun içerisinde bir takım mukozalar; dışardan gelen partiküllerin ve mikropların tutulmasını sağlar. Burun içerisinde mukozanın nemli kalması için mukus üretimi süreklilik taşır. Mukoza ve mukus üretimi bazı nedenlerden dolayı etkilenir ve burunda kuruluk oluşur.
Burun Kuruğuna Neden Olan Etkenler Nelerdir?
- Çevresel etkenler; hava sıcaklığında nem oranın düşmesi nedeniyle burun kuruluğu oluşmaktadır. Ayrıca sıcak ve nemli ortamlar da burun kuruluğuna yol açabilmektedir.
- Antihistaminik grubu ilaçların alınması da kuruluk nedenleri arasındadır.
- Burun iltihabı(rinit) burun akıntısı hastalığıdır ancak bazen burun kuruluğu yapabilmektedir.
- Bazı bakteri ve mikroplar burun kuruluğuna neden olabilmektedir.
- Burun akıntıları için verilen burun spreyleri de uzun süre kullanımda kuruluk yapabilmektedir.
- Gerekenin altında su tüketilmesi ağız kuruluğuyla beraber burun kuruluğuna da neden olabilmektedir.
- Sjögren Sendromu hastalığı mukozanın kurumasından kaynaklanması açısından kuruluk nedenidir. Vücudun nemli olan bölgelerinde, gözlerde ve burunda kuruluk yapmaktadır.
- Hormon değişikliği özellikle menopoz döneminde burun kuruluğuna yol açabilmektedir. Ağız, burun, vajina ve gözlerde kuruluk oluşabilmektedir.
- Yüksek tansiyon hastalığı da kanamaya eşlik eden bir burun kuruluğu yapabilmektedir.
Burun Kuruluğunun Geçmesi İçin Ne Yapılabilir?
- Bol miktarda sıvı tüketmelidir.
- Kafein ve alkolden uzak durun vücuttaki suyun atılmasına neden olması açısından önemlidir.
- Eczanelerden burun kuruluğu ile ilgili olan spreylerden alınarak, kullanılabilir.
- Burun içerisine nemlendirici krem sürülebilir.
- Burun kuruluğuna etki eden baş ağrısı varsa iltihap sökücü ağrı kesici (ibuprofen, aspirin) alınabilir.
- Sürekli kullandığınız ilaçlar varsa yan etkilerinde burun kuruluğu olup olmadığına bakın.
- Hindistan cevizi yağı burun etrafına sürüldüğünde nemlendirici özelliğe sahiptir.
- Evin havasını nemlendirmek gereklidir.
Burun kuruluğu sürekli olmakta ise; bir hekime danışarak nedenini öğrenmek gereklidir.
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