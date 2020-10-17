Koronavirüste burun kılı detayı! 'Sakın kesmeyin' uyarısı!

Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, burun kıllarını kesenlere uyarıda bulunarak, "Burun kılları koronavirüse yakalanma ihtimalini azaltıyor. Sakal ve bıyıkların uzunluğu da maskenin işlevini yok ediyor" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların da dikkat etmesi gereken konular her geçen gün artıyor. Maske, mesafe ve temizliğin yanına kişisel bakım da eklendi. Prof. Dr. Recep Tekin, burun kıllarının koronavirüsün boğaza ulaşmasını yavaşlattığını bu nedenle bu bölgedeki kılların alınmamasının daha doğru olduğunu söyledi.
Burun kılları ile birlikte, sakal ve bıyığın da maskenin işlevini yok ettiğini kaydeden Prof. Dr. Tekin, maskenin işlevini kaybetmesi nedeni ile kişinin virüsü daha hızlı kapabileceğini söyledi. Sakal ve bıyıklarını kesmeyenlerin sürekli sabunlu su ile yüzlerini yıkamaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tekin, bu kişilerin maskelerini de sürekli değiştirmeleri gerektiğini dile getirdi.
"BURUN KILLARI SÜZGEÇ GÖREVİ GÖRÜYOR"
Prof. Dr. Tekin, "Koronavirüse baktığımızda vücudumuzun çeşitli savunma mekanizmaları enfeksiyon hastalıklarına karşı var. Bunlardan biri burundan nefes alırken, burun kılları süzgeç görevi görüyor. Dışardan aldığınız herhangi bir partikül, toz olabilir, bununla birlikte taşınmış virüs ve bakteri bunlar burunda bulunan kıllar tarafından süzgeç görevi görüyor. Bunun avantajı burun kılları tarafından tutulan virüs, boğaz kısmına geçmediği için hastalık oluşturma ihtimalide azaltıyor. Buradaki kılları çok fazla miktarda alıyorsanız, bu süzgeç görevini bir nevi azaltmış oluyorsunuz” diye konuştu.
"SAKAL VE BIYIK UZUNLUĞU MASKENİN İŞLEVİNİ YOK EDİYOR"
Prof. Dr. Recep Tekin, uzun sakal ve bıyığın maskenin işlevini yok ettiğini, bu kişilerin virüsü kapma ihtimallerinin yüksek olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Tekin, "Koronavirüs tedbirlerinin başında maske geliyor. Sağlıklı ve etkili maske olabilmesi açısından sakal ve bıyık durumunu da konuşmak gerekiyor. Özellikle kirli, çok uzun sakal ve bıyığın maskenin etkisini azalttığını biliyoruz. O yüzden özellikle sağlıklı bir maske ve etkisini artırmak için sakal ve bıyığın mümkün olduğunca kesilmesini veya kısa tutulmasını istiyoruz. Sakal, bıyık varsa öksürme ile birlikte bu bölgede virüsün daha fazla tutunduğunu biliyoruz. Bunları yapamıyorsak maskeyi sık sık değiştirerek yüzümüzü yıkamalıyız. Sabun veya suyla yıkamak yeterli oluyor, ekstra bir işleme gerek yok" şeklinde konuştu.
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