Özellikle 30 yaş ve üzerinde sık olarak görülebilen burun ahtapotu veya polip, basit bir tedavi ile ortadan kalkabilen bir hastalıktır. Peki burun ahtapotu (polip) nedir? Nedenleri, belirtileri nelerdir? Burun ahtapotu (polip)'in tedavisi nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BURUN AHTAPOTU NEDİR?

Burun deliği bölgesinden, boğaza kadar giden et parçaları halk dilinde burun ahtapotu, tıp dilinde polip olarak adlandırılır. Burun içerisinde bulunan etin büyümesi sonucu burun ahtapotu meydana gelir. Bu etin şişmesiyle, geniz yolu tıkanarak nefes darlığına yol açar. Mukoza sonucu da görülebilir. Kış aylarında daha sık görülür. Ciddi bir rahatsızlık değildir. Yetişkin ve yaşlılarda oldukça sık görülür. Kişinin hayat kalitesini ve psikolojik durumunu olumsuz etkiler. Genellikle uygulanan basit cerrahi işlem sonrasında tamamen yok olur. Fakat, tekrarlayabilir. Bu durumdan kaçınmak için, bağışıklık sisteminin her zaman güçlü tutulması gerekmektedir.

BURUN AHTAPOTUNUN NEDENLERİ

Nezle veya gribal bir durum,

Polen alerjisi,

Burundaki mukozanın büyümesi,

Alerjik reaksiyon,

sonucu burun ahtapotu meydana gelebilir.

BURUN AHTAPOTU BELİRTİLERİ

Nefes almada zorluk,

Burun dışında hafif şişlik,

Burun içinde kaşıntı,

Burun içinde ve dışında kızarıklık,

Burun içerisinde şiddetli ağrı,

Baş ağrısı,

Konsantrasyon eksikliği,

Burun akıntısı,

Halsizlik,

Depresyon,

Koku almada azalma.

BURUN AHTAPOTU HASTALIĞI TEDAVİSİ

Genellikle cerrahi işlem uygulanır. Burun içerisinde oluşmuş et ve et parçalarına, rahatsızlığın derecesine göre bir veya iki seansta alınarak hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Cerrahi işlem genel anestezi yöntemi ile gerçekleştirilir. Tel bir halka yardımı ile polipin sıkıştırılması işleminden sonra tedavi sonuçlandırılır.