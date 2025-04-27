Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi MEB takvimi ile belli oldu. Takvime göre, bu sene 84 bin 626 öğrencinin gireceği Bursluluk Sınavı bugün düzenlenecek. Sınav, İstanbul'un 38 ilçesinde 210 okul ve 4 bin 508 salonda gerçekleştirilecek. İOKBS başlangıç ve bitiş saati ile soru sayısı gibi detaylar sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bursluluk Sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2025 İOKBS kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranı…