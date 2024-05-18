Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla www.meb.gov.tr sayfası üzerinden erişime açıldı. Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı. Peki 2024 Bursluluk parası ne kadar oldu, iOKBS ücreti yattı mı?