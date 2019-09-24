Bursit; kemik üzerini kaplayan yumuşak dokuların (bursa) içerisinde sıvılar oluşur ve bunlar kese halini alır. Bu durum bursit hastalığının oluşması halidir. En çok görüldüğü yerler; dirsekler, omuzlar ve kalça kemikleridir.

Ancak bazı durumlarda bursaların olduğu yerler olan topuk, diz ve ayak başparmağı şeklinde büyük eklem kısımlarında da oluşmaktadır. Sık kullanılan ve sık hareket eden eklem bölgelerinde görülen bir rahatsızlıktır.

Bursitin Belirtileri Nelerdir?

Bursit hastalığının üç önemli belirtisi sıkça görülmektedir. Bu belirtiler ise; ağrı, şişlik ve sıcaklıktır.

Omuz; Sürekli kolunu kullanmak zorunda kalarak iş yapan kişilerde ( voleybolcular, cam temizleyicileri, badanacılar, basketbolcular) sıklıkla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Sürekli kolunu kullanmak zorunda kalarak iş yapan kişilerde ( voleybolcular, cam temizleyicileri, badanacılar, basketbolcular) sıklıkla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Diz ve Çevresi; Diz ön bölgesinde şişlik olmasıyla hasıl olmaktadır. Özellikle dizlerini çok fazla kullanan meslek gruplarında olanlar daha çok etkilenmektedir. Yer silme ve maden ocağında çalışan diz çökerek kazı yapan kişilerde ortaya çıkmaktadır.

Diz ön bölgesinde şişlik olmasıyla hasıl olmaktadır. Özellikle dizlerini çok fazla kullanan meslek gruplarında olanlar daha çok etkilenmektedir. Yer silme ve maden ocağında çalışan diz çökerek kazı yapan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Kalça; Uzun süre oturarak çalışan kişiler de, fazla yürüyen ve hareket eden kişilerde sıkça görülmektedir.

Uzun süre oturarak çalışan kişiler de, fazla yürüyen ve hareket eden kişilerde sıkça görülmektedir. Dirsek; sürekli dirseğe yüklenerek yazı yazma, kitap okuma ya da iş yapma durumlarında çok fazla oluşabilmektedir.

Bursit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bursit tedavisitravmaya uğramış keseciklerin olduğu bölgenin kullanımına ara verilmesi, dinlendirilmesi ve korunması ile tedavi edilebilir. Bu bölgeler belli bir süre sonra toparlamaya başlar. Ağrı olan bölgelere bir iltihaplanma söz konusu olduğu için soğuk kompresler uygulanarak ağrıların hafiflemesi ve iltihabın dağılması sağlanabilmektedir. Ancak şiddetli ve dayanılmaz ağrı, yanma ve şişlik varsa bir hekim gözetimin de tedaviye başlanılması gerekmektedir.

Bursitin oluşmasına engel olmak için mümkün olduğunca sürekli aynı şekilde hareket etmemek ve bu eklemlerin aşırı yorulmasına izin vermemek gereklidir.