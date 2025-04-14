Bursaspor tribünlerinde şampiyonluk coşkusu!
Bitime 2 hafta kala 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursaspor'da taraftarlar, Artvin Hopaspor maçının uzatma anlarında tribünlerde "Odam kireç tutmuyor" şarkısıyla şampiyonluğu kutladı.
Giriş: 14.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:44
3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında Bursaspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi ve yeşil-beyazlılar rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
2. Lig'e yükselen Bursaspor taraftarları, oynanan maçın uzatma anlarında tribünlerde görsel şölen yarattı ve "Odam kireç tutmuyor" şarkısını söyledi.
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