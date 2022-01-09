Bursaspor dün oynadığı Adanaspor maçının ardından takım otobüsü ile Bursa’ya döndü. Taraftarlar ise sürekli devam eden yenilgilere tepki göstermek amacıyla Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde toplandı. Takım otobüsü tesislere gireceği esnada takım otobüsünün önünü keserek ’’yönetim istifa’’ ve ’’bizleri aleme rezil ettiniz’’ sloganları attı. Polis ekipleri yolu kesen taraftarla müdahale ederek otobüsün tesislere girmesini sağladı.
Bursaspor taraftar grubu olan Teksas’ın açıklaması şu şekilde:
’’Değerli Bursasporlular, sezon öncesi yapılan kongrede göreve gelen mevcut Yönetim Kurulu’na, aradan geçen zaman zarfında yaşanan birçok olumsuz gelişmeye rağmen, ekonomik, idari ve sportif anlamda olumlu tabloya geçişi umarak sabrettik. Yaşanacak yeni bir aday bulamama kaosunun kulübümüze vereceği zararı göz önünde bulundurarak, kulübümüzün yılmaz destekçisi ve bekçisi olan grubumuza dönük bazı söylemleri bile sineye çektik. Zaman zaman stadyumda tepki koyduğumuz gibi, doğru hamleler yapılması adına kendileri ile birçok kez istişarelerde de bulunduk. Ancak gelinen nokta, camiamız adına kaçınılmaz bir çağrıyı emretmektedir. Bursaspor Kulübü, transfer tahtasının açılmasına, maliyeti lig seviyesinin ve kulübümüzün mevcut gerçeklerinin üzerinde transferler yapılmasına, sezon içerisinde dört teknik adam değişikliği yaşanmasına ve sportif yapıda düzelme umudu ile yapılan hamlelere rağmen, tarihinin en kötü sezonunu yaşamaktadır. Transferlerdeki yöntem kadro planını ve camiadaki güven ortamını parçalamış, Vakıfköy’den gelen ve bu sezon ikinci planda kalan gençlerimiz ile geçtiğimiz sezon varılan noktanın oldukça gerisinde kalınmış, bazı genç futbolcularımız aramızdan tartışmalı şekilde ayrılmış ve sezon boyu yaşanan olumsuz gelişmeler oyuncu grubumuzu hedeften ve gerekli mücadeleden koparmıştır. Bu durumda, yapılması gereken en doğru ve akılcı hamle, tüm bu tartışmaları ve kaos ortamını geride bırakmak adına Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’dur. Mevcut Yönetim Kurulu’nu, istifa kararlarını hızlıca almaya ve olabilecek en yakın sürede Genel Kurul’u toplamaya çağırıyoruz.”
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