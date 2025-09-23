Habertürk
        Bursaspor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde! - Basketbol Haberleri

        Bursaspor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde!

        IBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımını 77-58 yenen Bursaspor Basketbol, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 19:36 Güncelleme: 23.09.2025 - 19:36
        Bursaspor Şampiyonlar Ligi'nde!
        Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımını 77-58 yenerek, gruplara yükseldi.

        Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan maçta ilk periyot 20-20 eşitlikle geçilirkin, ikinci çeyrekte daha iyi oynayan Bursaspor, devreye 41-28 üstün girdi.

        Üçüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren Türkiye temsilcisi, son çeyreğe 41-61'lik skor farkıyla avantajlı başladı ve karşılaşmayı da 77-58 kazandı.

        Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

        Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail) ve Cholet Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

