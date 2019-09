Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor ile dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına özel maça çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luiz Gustavo da karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.

BURSASPOR: 2 - FENERBAHÇE: 0 | (4' Burak Altıparmak, 43' Burak Kapacak)

(Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...)

STAT: Bursa BŞB.

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BURSASPOR: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşakavak

FENERBAHÇE: Harun, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Tolga, Luiz Gustavo, Tolgay, Alper, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

VAKIFLAR AĞIRLANACAK

Ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda sadece çocuk müzikleri çalındı. Ayrıca müsabaka başlamadan her iki takımın futbolcuları çiçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise forma dağıttı. Plaket ve forma takdiminin ardından müsabakanın başlama vuruşunu 1 Lösev ve 1 down sendromlu çocuk yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, karşılaşmayı çocuklarla beraber yedek kulübesinin arkasında takip etti. Seremoniye her iki takımın oyuncuları çocuklarla çıktı. Karşılaşma başladıktan sonra ilk bir dakika her iki takımın taraftarları alkışladı. Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulan özel tribünde yerini aldı.