Bursa’da deprem anları kamerada
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin şiddeti Bursa'da güvenlik kameralarına yansıdı
Giriş: 28.10.2025 - 02:08 Güncelleme: 28.10.2025 - 02:11
Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa’da depremi şiddetli hisseden illerden biri oldu.
Yaşanan deprem anı, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Raflardaki malzemelerin yerlere düşmesi, avizelerin korkutucu boyutta sallanması saniye saniye kayda alındı.
Fotoğraf: İHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ