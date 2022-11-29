Bursa ve İstanbul'da seyirciyle buluştular

'Müjdemi İsterim'in başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Ecem Erkek ile Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz pazar günü filmin turnesi kapsamında Bursalı seyircilerle buluştu.

‘Müjdemi İsterim’ oyuncuları Bursa’daki buluşmanın ardından İstanbul’da düzenlenen organizasyona da katıldı. Filmi seyircilerle birlikte izleyen Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Bestemsu Özdemir, filmin sonunda alkışlandı.

Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum’un başrolünü oynadığı ‘Müjdemi İsterim’in yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken, senaryoda Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı imzası bulunuyor.