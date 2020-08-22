Kırsal Dereköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye ulaşan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Çalışmalara helikopterle de destek sağlanan alanda ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Çeşme Çiftlikköy'deki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim alanına yakın noktada başlayan yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

Alevleri kontrol altına alabilmek için 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale sürüyor.