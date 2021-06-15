BURSA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Bursa ili Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.
BURSAYA NASIL GİDİLİR? BURSA'DA ULAŞIM
Bursa'ya uçakla gelmek isteyenler Bursa Yenişehir Havalimanı'nı kullanabilir. Bursa Yenişehir Havalimanı Bursa kent merkezine 47 km uzaklıktadırç
Bursa, İstanbul’a 156, İzmir’e 330 ve Ankara’ya ise 387 km uzaklıktadır. Bursa otobüs terminaline ŞehreTürkiye’nin birçok kentinden direkt otobüs seferleri yapılıyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa şehir merkezinden geçiyor. Osmangazi Köprüsü üzerinden çevre yolu bağlantısını kullanarak Bursa’ya ulaşmak çok kolay.
Bursa'ya hızlı feribot seferleriyle de gidilebilir.
BURSA'NIN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?
Bursa'nın Nüfusu 2020 yılında kaydedilen son bilgilere göre 3.101.833'tür. İlin yüzölçümü 10.811 km2'dir. İlde km2'ye 287 kişi düşmektedir.
|2020 yılı sonunda Bursa ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2[11]
|Yoğunluk
|Büyükorhan
|9.666
|9.485
|-181
|-1,87
|43
|505
|19
|Gemlik
|113.493
|115.404
|1.911
|1,68
|35
|401
|288
|Gürsu
|93.788
|96.985
|3.197
|3,41
|16
|106
|915
|Harmancık
|6.384
|6.145
|-239
|-3,74
|31
|400
|15
|İnegöl
|273.933
|281.384
|7.451
|2,72
|116
|1.118
|252
|İznik
|43.531
|44.102
|571
|1,31
|46
|753
|59
|Karacabey
|83.923
|84.666
|743
|0,89
|85
|1.158
|73
|Keles
|11.997
|11.499
|-498
|-4,15
|42
|617
|19
|Kestel
|68.204
|70.865
|2.661
|3,90
|36
|396
|179
|Mudanya
|97.631
|102.523
|4.892
|5,01
|47
|369
|278
|Mustafakemalpaşa
|101.119
|101.820
|701
|0,69
|131
|1.641
|62
|Nilüfer
|465.956
|484.832
|18.876
|4,05
|64
|552
|878
|Orhaneli
|19.387
|19.055
|-332
|-1,71
|61
|838
|23
|Orhangazi
|79.145
|80.118
|973
|1,23
|31
|506
|158
|Osmangazi
|876.048
|881.459
|5.411
|0,62
|136
|621
|1.419
|Yenişehir
|53.921
|54.315
|394
|0,73
|71
|720
|75
|Yıldırım
|657.994
|657.176
|-818
|-0,12
|69
|110
|5.974
|BURSA
|3.056.120
|3.101.833
|45.713
|1,50
|1.060
|10.811
|287
BURSA'DA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ
Uludağ
Gölyazı
Mudanya
İznik
Cumalıkızık
Karacabey Longoz Ormanları
Tümbüldek Kaplıcaları
Cumalıkızık
Tirilye
Çarşılı Köprü Irgandı[35]
Uluabat Gölü
Somuncu Baba Türbesi
Ulu Cami
Emir Sultan Camii
Yeşil Türbe
Tarihi Çınar
Ağlayan Çınar
Bursa Kalesi
Oylat
Keramet Su Kaplıcası
Suuçtu Şelalesi
Bursa Kalesi
İznik Kalesi
Kestel Kalesi
Kite Kalesi
Ulubat Kalesi
Yer Kapı
Pınarbaşı Kapısı
Zindan Kapı
Kaplıcalar Kapısı
İstanbul Kapısı
Lefke Kapısı
Yenişehir Kapısı
Gazi Akdemir Hisarı
Bursa Kent Müzesi
Bursa Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi
Hünkar Köşkü Müzesi
Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi
Bursa Arkeoloji Müzesi
Bursa Ormancılık Müzesi
Bursa Tekstil Müzesi
Osmanlı Evi Müzesi
Atatürk Evi Müzesi
Hüsnü Züber Evi
Yeşil İslam Eserleri Müzesi
Bursa Enerji Müzesi
Bursa Kılıç Kalkan Evi Müzesi
Bursa Göç Tarihi Müzesi
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi
Ağaçhisar Kaplıcası
Yeni Kaplıca
Armutlu Kaplıcası
Bademli Bahçe Kaplıcası
Tümbüldek Kaplıcaları
Gemlik (Terme) Kaplıcası
Ilıcaksu Kaplıcası
Orhangazi Keramet Kaplıcası
Oylat Kaplıcası
Sadağ Kaplıcası
Vakıfbahçe (Çekirge) Kaplıcası
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Tayyare Kültür Merkezi
Akpınar Kültür Merkezi
Konak Kültür Evi
Fethiye Kültür Merkezi
Nilüfer Uğur Mumcu Sahnesi
Barış Manço Kültür Merkezi
Adile Naşit Kültür Merkezi
Görükle Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kültür Salonu
Suare Kültür Merkezi
Ördekli Hamamı Kültür Merkezi
Yıldırım Kültür Merkezi
Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi
Balı Bey Hanı
Emir Han
Eski Yeni Han
Hoca Dursun Hanı
Geyve Han
Kapan Hanı
Doğan Gözü Hanı
Kütahya Hanı
Eskişehir Hanı
İpek Han
Koza Han
Pirinç Han
Tuz Hanı
Fidan Han
Kurşunlu Hanı
Issız Han
Apolyont Hanı
Eski Tahal Hanı
Karabaş-i Veli Tekkesi Kültür Merkezi
Hacı İbrahim Tekkesi
II. Murat Cami
Ulu Cami
Abdal Köprüsü
Cılımboz Köprüsü
Demirtaş Köprüsü
Irgandı Köprüsü
Emir Sultan Cami
BURSA'DA NE YENİR? YÖRESEL YEMEKLERİ
Bursa Kebabı (İskender Kebap)
Kestane Şekeri
Tirilye Zeytini
Gemlik Sofralık Zeytini
Kemal Paşa Tatlısı
Sütlü Bursa Helvası
İnegöl Köfte
Ciğer Sarma
Mağlıç Peyniri
Mihaliç Peyniri
Pideli Köfte
Cevizli Lokum
Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
Cantık
Tahinli pide
Muradiye Çorbası
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