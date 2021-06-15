BURSA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Bursa ili Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.

BURSAYA NASIL GİDİLİR? BURSA'DA ULAŞIM

Bursa'ya uçakla gelmek isteyenler Bursa Yenişehir Havalimanı'nı kullanabilir. Bursa Yenişehir Havalimanı Bursa kent merkezine 47 km uzaklıktadırç

Bursa, İstanbul’a 156, İzmir’e 330 ve Ankara’ya ise 387 km uzaklıktadır. Bursa otobüs terminaline ŞehreTürkiye’nin birçok kentinden direkt otobüs seferleri yapılıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa şehir merkezinden geçiyor. Osmangazi Köprüsü üzerinden çevre yolu bağlantısını kullanarak Bursa’ya ulaşmak çok kolay.

Bursa'ya hızlı feribot seferleriyle de gidilebilir.

BURSA'NIN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Bursa'nın Nüfusu 2020 yılında kaydedilen son bilgilere göre 3.101.833'tür. İlin yüzölçümü 10.811 km2'dir. İlde km2'ye 287 kişi düşmektedir.

2020 yılı sonunda Bursa ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2[11] Yoğunluk Büyükorhan 9.666 9.485 -181 -1,87 43 505 19 Gemlik 113.493 115.404 1.911 1,68 35 401 288 Gürsu 93.788 96.985 3.197 3,41 16 106 915 Harmancık 6.384 6.145 -239 -3,74 31 400 15 İnegöl 273.933 281.384 7.451 2,72 116 1.118 252 İznik 43.531 44.102 571 1,31 46 753 59 Karacabey 83.923 84.666 743 0,89 85 1.158 73 Keles 11.997 11.499 -498 -4,15 42 617 19 Kestel 68.204 70.865 2.661 3,90 36 396 179 Mudanya 97.631 102.523 4.892 5,01 47 369 278 Mustafakemalpaşa 101.119 101.820 701 0,69 131 1.641 62 Nilüfer 465.956 484.832 18.876 4,05 64 552 878 Orhaneli 19.387 19.055 -332 -1,71 61 838 23 Orhangazi 79.145 80.118 973 1,23 31 506 158 Osmangazi 876.048 881.459 5.411 0,62 136 621 1.419 Yenişehir 53.921 54.315 394 0,73 71 720 75 Yıldırım 657.994 657.176 -818 -0,12 69 110 5.974 BURSA 3.056.120 3.101.833 45.713 1,50 1.060 10.811 287

BURSA'DA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Uludağ

Gölyazı

Mudanya

İznik

Cumalıkızık

Karacabey Longoz Ormanları

Tümbüldek Kaplıcaları

Cumalıkızık

Tirilye

Çarşılı Köprü Irgandı[35]

Uluabat Gölü

Somuncu Baba Türbesi

Ulu Cami

Emir Sultan Camii

Yeşil Türbe

Tarihi Çınar

Ağlayan Çınar

Bursa Kalesi

Oylat

Keramet Su Kaplıcası

Suuçtu Şelalesi

Bursa Kalesi

İznik Kalesi

Kestel Kalesi

Kite Kalesi

Ulubat Kalesi

Yer Kapı

Pınarbaşı Kapısı

Zindan Kapı

Kaplıcalar Kapısı

İstanbul Kapısı

Lefke Kapısı

Yenişehir Kapısı

Gazi Akdemir Hisarı

Bursa Kent Müzesi

Bursa Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi

Hünkar Köşkü Müzesi

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi

Bursa Arkeoloji Müzesi

Bursa Ormancılık Müzesi

Bursa Tekstil Müzesi

Osmanlı Evi Müzesi

Atatürk Evi Müzesi

Hüsnü Züber Evi

Yeşil İslam Eserleri Müzesi

Bursa Enerji Müzesi

Bursa Kılıç Kalkan Evi Müzesi

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

Ağaçhisar Kaplıcası

Yeni Kaplıca

Armutlu Kaplıcası

Bademli Bahçe Kaplıcası

Tümbüldek Kaplıcaları

Gemlik (Terme) Kaplıcası

Ilıcaksu Kaplıcası

Orhangazi Keramet Kaplıcası

Oylat Kaplıcası

Sadağ Kaplıcası

Vakıfbahçe (Çekirge) Kaplıcası

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Tayyare Kültür Merkezi

Akpınar Kültür Merkezi

Konak Kültür Evi

Fethiye Kültür Merkezi

Nilüfer Uğur Mumcu Sahnesi

Barış Manço Kültür Merkezi

Adile Naşit Kültür Merkezi

Görükle Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kültür Salonu

Suare Kültür Merkezi

Ördekli Hamamı Kültür Merkezi

Yıldırım Kültür Merkezi

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi

Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi

Balı Bey Hanı

Emir Han

Eski Yeni Han

Hoca Dursun Hanı

Geyve Han

Kapan Hanı

Doğan Gözü Hanı

Kütahya Hanı

Eskişehir Hanı

İpek Han

Koza Han

Pirinç Han

Tuz Hanı

Fidan Han

Kurşunlu Hanı

Issız Han

Apolyont Hanı

Eski Tahal Hanı

Karabaş-i Veli Tekkesi Kültür Merkezi

Hacı İbrahim Tekkesi

II. Murat Cami

Ulu Cami

Abdal Köprüsü

Cılımboz Köprüsü

Demirtaş Köprüsü

Irgandı Köprüsü

Emir Sultan Cami

BURSA'DA NE YENİR? YÖRESEL YEMEKLERİ

Bursa Kebabı (İskender Kebap)

Kestane Şekeri

Tirilye Zeytini

Gemlik Sofralık Zeytini

Kemal Paşa Tatlısı

Sütlü Bursa Helvası

İnegöl Köfte

Ciğer Sarma

Mağlıç Peyniri

Mihaliç Peyniri

Pideli Köfte

Cevizli Lokum

Kaymaklı Ekmek Kadayıfı

Cantık

Tahinli pide

Muradiye Çorbası