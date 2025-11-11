Bursa - Kırklareli kaç kilometre? Bursa - Kırklareli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa - Kırklareli kaç kilometre? Bursa - Kırklareli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu seyahatin kaderini belirleyen en önemli faktör, yolculuğun tam ortasında duran İstanbul'dur. Sürücülerin önünde, metropolün devasa trafiğine hiç girmeden kuzeyden dolaşan modern otoyol seçeneği ile daha riskli ama geleneksel olan şehir içi köprülerini kullanma alternatifi bulunuyor. Her iki rotanın da avantajlarını, dezavantajlarını ve toplam maliyetlerini bu içeriğimizde sizler için karşılaştırdık.

BURSA - KIRKLARELİ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

REKLAM advertisement1

Bursa şehir merkezi ile Kırklareli şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, İstanbul'u nasıl geçeceğinize bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. İki ana rota ve yaklaşık mesafeleri şöyledir:

REKLAM

Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Üzerinden: Bu, en modern, en hızlı, en konforlu ancak en maliyetli rotadır. Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanıp, Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten sonra Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu'na (O-7) girilir. Bu otoyol, sizi İstanbul'un kuzeyinden, şehir trafiğine hiç girmeden Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirir. Avrupa Yakası'nda, otoyolun devamı olan O-3 (Avrupa Otoyolu) ile Kınalı'ya, oradan da D-555 karayolu ile Kırklareli'ne ulaştırır. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 380 ila 400 kilometre arasındadır.

Bu, en modern, en hızlı, en konforlu ancak en maliyetli rotadır. Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanıp, Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten sonra Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu'na (O-7) girilir. Bu otoyol, sizi İstanbul'un kuzeyinden, şehir trafiğine hiç girmeden Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirir. Avrupa Yakası'nda, otoyolun devamı olan O-3 (Avrupa Otoyolu) ile Kınalı'ya, oradan da D-555 karayolu ile Kırklareli'ne ulaştırır. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık arasındadır. İstanbul Şehir İçi Köprüleri (FSM veya 15 Temmuz) Üzerinden: Bu rota, kilometre olarak daha kısadır ancak trafik riski çok yüksektir. Bursa'dan Osmangazi Köprüsü ve O-5 Otoyolu ile İstanbul'a gelinir. Ardından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden biri kullanılarak Avrupa Yakası'na geçilir. Oradan O-3 (TEM) otoyoluna bağlanılarak Kırklareli istikametine devam edilir. Bu rota üzerinden mesafe yaklaşık 340 ila 360 kilometre civarındadır.

BURSA - KIRKLARELİ ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Bursa ile Kırklareli arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya bağlı olarak geceden gündüze fark edebilir.

Özel Araç (Kuzey Marmara Otoyolu ile): En hızlı ve en öngörülebilir karayolu seçeneğidir. İdeal trafik koşullarında ve otoyol hız limitlerine uyularak yapıldığında, bu rota üzerinden yolculuk yaklaşık 3 saat 45 dakika ile 4 saat 30 dakika arasında tamamlanabilir. Bu rota, İstanbul trafiğini tamamen baypas ettiği için günün her saati benzer bir süre sunar.

En hızlı ve en öngörülebilir karayolu seçeneğidir. İdeal trafik koşullarında ve otoyol hız limitlerine uyularak yapıldığında, bu rota üzerinden yolculuk yaklaşık arasında tamamlanabilir. Bu rota, İstanbul trafiğini tamamen baypas ettiği için günün her saati benzer bir süre sunar. Özel Araç (İstanbul Şehir İçi / FSM veya 15 Temmuz Köprüsü ile): Bu rota tam bir "trafik kumarıdır". Eğer bu yolu gece 03:00 gibi trafiğin olmadığı bir anda kullanırsanız, 3 saat 30 dakikada Kırklareli'nde olabilirsiniz. Ancak, hafta içi işe gidiş-geliş saatlerinde (07:00-10:00 ve 16:00-20:00) veya Cuma akşamı trafiğinde, sadece İstanbul'u geçmek bile 2-3 saat sürebilir. Bu durumda toplam yolculuk süresi 5 ila 7 saati bulabilir.

Bu rota tam bir "trafik kumarıdır". Eğer bu yolu gece 03:00 gibi trafiğin olmadığı bir anda kullanırsanız, 3 saat 30 dakikada Kırklareli'nde olabilirsiniz. Ancak, hafta içi işe gidiş-geliş saatlerinde (07:00-10:00 ve 16:00-20:00) veya Cuma akşamı trafiğinde, sadece İstanbul'u geçmek bile 2-3 saat sürebilir. Bu durumda toplam yolculuk süresi bulabilir. Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, firmaların tercih ettiği güzergaha (genellikle hızlı olan Kuzey Marmara Otoyolu tercih edilir) ve mola sürelerine bağlı olarak ortalama 5 ila 6 saat arasında sürmektedir.

TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

Bursa ile Kırklareli arasında seyahat etmenin en yaygın ve en pratik toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır.

Sefer Sıklığı: Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Kırklareli Otogarı'na gün boyunca çok sık aralıklarla sefer bulmak mümkündür. Trakya'ya giden tüm otobüsler bu hatta hizmet verir.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Kırklareli Otogarı'na gün boyunca çok sık aralıklarla sefer bulmak mümkündür. Trakya'ya giden tüm otobüsler bu hatta hizmet verir. Firmalar: Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmaların yanı sıra, İstanbul Seyahat, Kale Seyahat gibi Trakya merkezli güçlü firmalar da bu hatta aktif olarak çalışır.

Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmaların yanı sıra, İstanbul Seyahat, Kale Seyahat gibi Trakya merkezli güçlü firmalar da bu hatta aktif olarak çalışır. Yolculuk Süresi ve Güzergahı: Otobüs firmalarının neredeyse tamamı, zaman taahhüdünü tutturabilmek ve İstanbul trafiğine girmemek için artık maliyetli olmasına rağmen Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahını tercih etmektedir. Bu sayede, mola dahil olmak üzere yolculuk 5-6 saatlik makul bir sürede tamamlanmaktadır.

Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır.

Tren: Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur.

Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur. Uçak: Kırklareli'ne en yakın havalimanı Çorlu'da (TEQ) veya Edirne'dedir (EDO) ancak Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) bu havalimanlarına direkt bir uçuş hattı yoktur. Karayolu bu kadar verimliyken, hava yolu pratik bir seçenek değildir.