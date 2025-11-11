Bursa - Kırklareli kaç kilometre? Bursa - Kırklareli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Güney Marmara'nın tarihi başkenti Bursa'dan, Trakya'nın serin yaylalarına ve Avrupa sınırına uzanan Kırklareli'ne doğru bir seyahat, Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'u çevreleyen devasa bir ulaşım ağını katetmektir. Bu iki önemli merkezi birbirine bağlayan ve İstanbul gibi dev bir metropolü aşmayı gerektiren bu rotayı planlayanların ilk sorusu Bursa - Kırklareli kaç kilometre olmaktadır. İşte bu zorlu ama keyifli güzergahın tüm ulaşım sırları...
Bu seyahatin kaderini belirleyen en önemli faktör, yolculuğun tam ortasında duran İstanbul'dur. Sürücülerin önünde, metropolün devasa trafiğine hiç girmeden kuzeyden dolaşan modern otoyol seçeneği ile daha riskli ama geleneksel olan şehir içi köprülerini kullanma alternatifi bulunuyor. Her iki rotanın da avantajlarını, dezavantajlarını ve toplam maliyetlerini bu içeriğimizde sizler için karşılaştırdık.
BURSA - KIRKLARELİ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
Bursa şehir merkezi ile Kırklareli şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, İstanbul'u nasıl geçeceğinize bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. İki ana rota ve yaklaşık mesafeleri şöyledir:
BURSA - KIRKLARELİ ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Bursa ile Kırklareli arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya bağlı olarak geceden gündüze fark edebilir.
TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ
Bursa ile Kırklareli arasında seyahat etmenin en yaygın ve en pratik toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır.