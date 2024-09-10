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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa-İzmir Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa-İzmir Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp devrildi. Feci kazada sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 03:40 Güncelleme: 10.09.2024 - 03:40
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        Bursa-İzmir Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Bursa-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Muratcan Atay (34) idaresindeki hafif ticari araç, Bursa-İzmir Otoyolu Doğanköy mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulup devrilen araçtaki sürücü ve yanındaki arkadaşı Turgut Özdemir (50) yaralandı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Yoldan geçelerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Muratcan Atay'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İlk müdahalesi olay yerine yapılan Turgut Özdemir ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazanın, İzmir'de yaşayan iki arkadaşın kargo işi yapmak için İstanbul'dan satın aldıkları hafif ticari araçla İzmir'e giderken yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Bursa-İzmir otoyolu
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