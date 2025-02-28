Bursa İmsakiye Takvimi 2025: Bursa iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
Milyonlarca kişi için manevi bir yenilenme dönemi olan Ramazan, 1 Mart 2025 tarihinde başlıyor. Bursa'da yaşayanlar, sahur ve iftar vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Ramazan ayının ilk günü oruç tutacak olanlar, sahur için gece saatlerinde uyanacak ve gün boyu sürecek ibadetin ardından iftar sofrasında buluşacak. Peki, Bursa'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Bursa İmsakiye takvimine dair tüm merak edilenler…
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On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl da manevi coşkusuyla kapıları çalıyor. 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı, Bursa'da da büyük bir heyecanla karşılanıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler, sahur ve iftar vakitlerini merakla araştırıyor. Bursa'da ilk sahur ve iftar saati belli olurken, teravih namazıyla Ramazan’ın manevi atmosferi tam anlamıyla hissedilecek. Peki, Bursa'da sahur vakti ne zaman, iftar saat kaçta? İşte 2025 Bursa İmsakiye takviminin detayları…
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BURSA'DA İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?
1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 06.07 Akşam: 19.02 Yatsı: 20.20
2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 06.06 Akşam: 19.03 Yatsı: 20.21
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 06.04 Akşam: 19.04 Yatsı: 20.22
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 06.03 Akşam: 19.05 Yatsı: 20.23
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 06.01 Akşam: 19.06 Yatsı: 20.24
6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 06.00 Akşam: 19.07 Yatsı: 20.25
7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.58 Akşam: 19.08 Yatsı: 20.26
*2025 İlk Teravih Namazı 28 Şubat Cuma saat 20.19'da kılınacak.
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı
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RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?
Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.