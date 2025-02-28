On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl da manevi coşkusuyla kapıları çalıyor. 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı, Bursa'da da büyük bir heyecanla karşılanıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler, sahur ve iftar vakitlerini merakla araştırıyor. Bursa'da ilk sahur ve iftar saati belli olurken, teravih namazıyla Ramazan’ın manevi atmosferi tam anlamıyla hissedilecek. Peki, Bursa'da sahur vakti ne zaman, iftar saat kaçta? İşte 2025 Bursa İmsakiye takviminin detayları…