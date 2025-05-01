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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Tarlasına kuracaktı... Köstebek tabancası sonu oldu | son haberler | Son dakika haberleri

        Tarlasına kuracaktı... Köstebek tabancası sonu oldu!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlasında kurmak istediği köstebek tabancasının patlamasıyla yaralanan 29 yaşındaki Hasan Gergen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:15
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        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
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        Bursa'da olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Gergen (29), babası İlyas Gergen (55) ile birlikte otları biçmek için tarlaya gitti.

        KÖSTEBEK TABANCASI KURMAK İSTEDİ

        DHA'daki habere göre babası otları biçtiği sırada, iddiaya göre Hasan Gergen de eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istedi.

        SAÇMALAR KARNINA İSABET ETTİ

        Tabancanın patlamasıyla çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Gergen yaralandı. Babasının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Gergen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gergen doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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