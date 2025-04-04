Eğitim uçağı piste çarptı! 2 kişi yaralandı
Bursa'da çift kişilik bir eğitim uçağının pervanesi iniş sırasında piste çarptı. Olayda pilot Erkan Hoş ile yanındaki yolcusu yaralandı
Bursa'da, iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havaalanı'nda özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçağın inişi sırasında, iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu pervanesi zemine çarptı.
Pilot Erkan Hoş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.