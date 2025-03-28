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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Ayı camı kırıp işletmeyi dağıttı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ayı camı kırıp işletmeyi dağıttı!

        Bursa Uludağ'da, bir işletmeye dün akşam saatlerinde camı kırıp giren ayı masaları devirip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayı görenler şoke oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:27
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        Ayı camı kırıp işletmeyi dağıttı!
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        Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da gece saatlerinde yemek bulamayan bir ayı bölgedeki işletmeye girip masaları talan etti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        İHA'daki habere göre masaların devrilmesiyle korkan ayı hızla işletmeden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        İşletmeye gelen dükkan sahibi ise görüntüleri izleyince ikinci bir şoku yaşadı.

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