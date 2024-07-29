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        Haberler Gündem Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent, kansere yenik düştü

        Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent, kansere yenik düştü

        Bursa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Özay Başkent, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 20:18 Güncelleme: 29.07.2024 - 20:18
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        Kansere yenik düştü
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        Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Özay Başkent (47), uzun süre kolon kanseri tedavisi gördü. Rahatsızlığı ilerleyince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özay Başkent, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

        TAZİYE MESAJI

        Meslektaşının ölümünden sonra, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, yayınladığı taziye mesajında, "İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Özay Başkent, rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede 29.07.2024 tarihinde vefat etmiştir. Personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özay Başkent, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde yarın yapılacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

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        #özay başkent
        #haberler
        #Bursa
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