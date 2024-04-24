Bursa'da bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 3 yaralı
Bursa'da iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi'nde dün iddiaya göre iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı.
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Kavga sırasında Efe Ö., Mahmut A.'yı karnından, oğlu İsmail A.'yı ise bacağından bıçakla yaraladı.
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Baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken Efe Ö. otomobil ile olay yerinden kaçtı. İki grup arasındaki kavga ve şüphelinin otomobille olay yerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Yaralıların yardımına koşan çevredekiler, Mahmut A. ile oğlu İsmail A.'yı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
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Tedaviye alınan Mahmut A. ile oğlu İsmail A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri şüpheli Efe Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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