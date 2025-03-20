Bursa'da üretiliyor: Yılda 10 milyon anaç fidan

Yılda ortalama 10 milyon çöğür (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan) üretilen Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 4 bin nüfuslu kırsal Cerrah Mahallesi'nde hasat mesaisi devam ediyor.

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Tohumdan başlayarak 2 yıllık zorlu sürecin ardından satışa hazır hale getirilen anaç fidanlar, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Gürcistan'a da gönderiliyor.

Çöğürler, fidan üzerine faaliyet gösteren işletmeler aracılığıyla daha da büyütülerek meyve üreticilerine satılıyor. Mahalle halkının geçim kaynaklarının başında gelen çöğür üretimiyle ekonomiye yıllık 25 milyon lira katkı sağlanıyor.

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Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, 12-13 yıl önce doku kültürü laboratuvarlarının da çıkmasıyla bu sektörün ivme kazandığını söyledi.

Bayram, Cerrah Mahallesi'nin Türkiye'nin önemli anaç fidan üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, bu yıl üretim ve satışların yüz güldürdüğünü kaydetti.

Türkiye genelinde üretilen anaç fidanlarının büyük bir bölümünün yurt dışına gönderildiğini vurgulayan Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelindeki tohum anaç üretiminin yüzde 80'ini Cerrah Mahallesi karşılıyor. Bunun bir kısmını ihraç ediyoruz, kalan kısmını da Türkiye'deki üreticilerimize dağıtıyoruz. Fidan üretecek olan bu fidanı Cerrah Mahallesi'nden alıyor. Bu anaç olmadan fidan olmaz. Yurt dışında Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan ve Avrupa'dan birkaç ülkeye gidiyor. 12-13 ülkeye gönderiyoruz."

Bayram, yetiştirdikleri kaliteli ürünlerin daha geniş pazarlarda satılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yurt dışına yöneldik, orada pazarlar arıyoruz. Ürünlerimizi yurt dışına pazarlamamız lazım. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Ankara'da da fidan üreticileri birliği olarak bu konuda inovasyon çalışması yapıyoruz. Ticaret heyetleri kuruyoruz, onlarla birlikte yurt dışında pazar arıyoruz" ifadesini kullandı.

Bayram, mahallelerinde 8-10 çeşit anaç fidanın üretildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şeftali, erik, kayısı, armut, mahlep, kiraz tohumları gibi ürünler yetiştiriyoruz. Arz talebe göre üretim yapıyoruz. Vatandaşlar bodur anaçlara yöneldi. Modern meyve bahçeleri kurulmaya başlandı. Önümüzdeki yıllar kurak yıllar. Tohum anaçları susuzluğa dayanıklı, bunları tercih etmek lazım. Burada da en dayanıklı anaçlar, tohum anaçları. Laboratuvarda üretilenler susuzluğa çok fazla dayanıklı değil. Tohum anaçları önümüzdeki yıllarda daha fazla rağbet görecektir."