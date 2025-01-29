Bursa'da tekstil fabrikasında patlama ve yangın
Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı
Bursa'da bir tekstil fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
AA'nın haberine göre; patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.