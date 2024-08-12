Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da su kavgası: 1 ölü, 5 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da su kavgası: 1 ölü, 5 ağır yaralı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ile su tesisatçıları arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Osmangazi'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        • 2

          Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında başlayan tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.

        • 3

          Kavgada Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı.

        • 4

          İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

        • 5

          Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

          Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"
        "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Kaliteyle kazandı ama...
        Kaliteyle kazandı ama...
        Habertürk Anasayfa