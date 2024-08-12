Bursa'da su kavgası: 1 ölü, 5 ağır yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ile su tesisatçıları arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.
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Osmangazi'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
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Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında başlayan tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.
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Kavgada Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.
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Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.