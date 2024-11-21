Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da dün öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. DHA'nın haberine göre; saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

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HALI SAHANIN TELLERİ DEVRİLDİ Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir halı sahanın telleri şiddetli lodos nedeniyle devrildi. Adrese sevk edilen Osmangazi Belediyesi ekipleri devrilen telleri kaldırıp, temizlik çalışması yaptı. MARKET TABELASI YOLA DÜŞTÜ Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir binada asılı olan market tabelası şiddetli rüzgarla bağlı bulunduğu yerden koparak, yola düştü. Şans eseri olay sırasında cadde üzerinde araç ve yaya bulunmazken, savrulan tabela ekipler tarafından kaldırıldı.

REKLAM Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteyneri şiddetli lodos nedeniyle yola savruldu. Konteyner vatandaşlar tarafından kaldırıldı. AĞAÇ YOLU KAPATTI Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Sevimli Sokak üzerindeki bir ağaç ise ağaç ise yola devrildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen belediye ekipleri ağacı keserek yoldan kaldırdı. BURSA VALİLİĞİNDEN UYARI Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.