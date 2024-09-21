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        Haberler Gündem Bursa'da 'sahte kart' operasyonu; 3 tutuklama - Güncel haberler

        Bursa'da 'sahte kart' operasyonu: 3 tutuklama

        Bursa'da yabancı uyruklu vatandaşlara yaşadıkları ülkelere ait kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde sahte olarak düzenleyen 3 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin, iş yeri ve adreslerinde bilgisayar, sahte kimlik kartları ve yüklü miktarda para ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:15 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:31
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        'Sahte kart' operasyonu: 3 tutuklama
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        Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Danışmanlık ve Turizm Acentesi adı altında yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara, yaşadıkları ülkelerin kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde sahte olarak düzenlenip, kargo ile yurt dışına gönderildiğini tespit etti.

        Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kargoya verilmek üzere zarflara koyulmuş sahte 27 kartı kargo firmasına getirdiği tespit edilen A.K., A.K.E.A ve birlikte hareket ettikleri S.J. adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, işyeri ve adreslerinde yapılan aramalarda; 4 diz üstü bilgisayar, 10 gönderime hazır çeşitli ülkelere ait sahte kimlik belgesi, 3 adet bilgisayar kasası, 1 hard disk, 4 cep telefonu, kargo ambalaj malzemeleri, 10 Arapça yazılı mühür ıstampa baskı materyali, 1 tablet,1 para sayma makinesi, çok sayıda Arapça yazılı doküman, 14.524 Amerikan Doları, 2400 Euro ve 45 bin 154 lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece A.K., A.K.E.A ve S.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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