Otomobille skuter çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı
Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de Coşkun T. (39) idaresindeki otomobil ile Ramiz A. (21) yönetimindeki skuter çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ramiz A. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramiz A, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
