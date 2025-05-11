Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 1 yaralı - Güncel haberler

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 1 yaralı - Güncel haberler

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi, Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi.

Harun Ç. (24) yönetimindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen İlker A. (52) yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Harun Ç. yaralandı. Çevredekiler yaralı sürücüye yardım ederken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harun Ç., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.