Bursa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı
Bursa'da otomobil ile çarpışan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 işçi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak'ta, Çağrı B. yönetimindeki otomobil ile Süleyman B. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.
8 İŞÇİ YARALANDIFotoğraf: AA
Kazada, yola devrilen minibüsteki fabrika işçilerinden Adnan E, Erhan S, Mustafa F, Ali Baki Y, Aydın F, Hacer Y. ve Hakan Y. ile Berat Y. hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vardiya çıkışı evlerine gitmek üzere servis aracına bindikleri belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAMERAYA YANSIDIFotoğraf: DHA
Kazayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.