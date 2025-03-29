Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da otomobil durakta bekleyenlere çarptı, 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 6 yaralı

        Bursa'da otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:13 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durakta bekleyenlere çarptı: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde A.K. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut C. ile Metin K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Kadın kılığında yakalandı
        Kadın kılığında yakalandı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Habertürk Anasayfa