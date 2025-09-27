Habertürk
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı; yangının çıkış nedeni araştırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 18:03 Güncelleme: 27.09.2025 - 18:03
        Bursa'daki yangın kontrol altında
        Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        #Orhaneli yangın
        #haberler
        #Bursa
