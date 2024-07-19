Bursa'da ormanda kaybolan yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu
Bursa İnegöl'de odun toplamak için ormana giden ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cesedi bulundu.
ODUN TOPLAMAK İÇİN ORMANA GİTTİ
AA'nın haberine göre; dün sabah saatlerinde ormana odun toplamaya giden İbrahim Aydın'dan (76) haber alamayan yakınları, yetkililere bilgi verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine Aydın'ın gidebileceği yerlerde arama çalışması başlatıldı. Jandarmanın yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında İbrahim Aydın'ın cesedi Dipsiz Göl mevkisindeki dere yatağında bulundu.
Aydın'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.