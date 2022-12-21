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Bursa'da metruk binada çıkan yangında 1 kişi son anda kurtarıldı

Bursa'da 4 katlı metruk binada çıkan yangında mahsur kalan evsiz bir kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Giriş: 21.12.2022 - 03:55 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da metruk binada yangın çıktı, 1 kişi kurtarıldı
AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı metruk tarihi binada çıkan yangında mahsur kalan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yahşibey Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta 4 katlı kimsenin yaşamadığı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; mahalle sakinlerinin içeride evsiz bir kadının bulunduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri binanın ikinci kattaki penceresinden eve girdi.

Odadaki bir bölmeye saklanan ve dumandan etkilenen kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, bina kullanılamaz hale geldi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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