Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Gemlik karayolunda meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde, Muhammet Öztürk yönetimindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen Veysel Ekener yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile Öztürk'ün aracındaki Samet Kılık ve Ekener'in otomobilindeki Süleyman Sedef yaralandı. İHA'nın haberine göre; kazanın etkisiyle otomobilde sıkışan Veysel Ekener’i itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.