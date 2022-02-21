Bursa'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Asım Akyel (44) idaresindeki 48 PJ 555 plakalı et yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Kazanın şiddetiyle sürüklenen kamyonun sürücü kabini bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Asım Akyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan yolcu N.Ç. (28) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Akyel'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KASADA BULUNAN ETLER ÇEVREYE SAVRULDU

Öte yandan kamyonun kasasında bulunan etler çevreye savruldu. Kaza yapan kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.