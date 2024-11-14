İşçileri taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 7 yaralı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İlçeye bağlı Çınarlı köyünde zeytin işçilerini taşıyan Emrah Balkancı'nın (24) direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı.
İçerisinde 8 kişinin bulunduğu araç refüjdeki incir ağaçlarına çarparak durdu.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, işçilerden Gülbeyaz Alak'ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 7 kişi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.