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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da hukuk fakültesi öğrencisi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Hukuk fakültesi öğrencisi otomobilde ölü bulundu

        Bursa'da, hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan D. (22), evinin önünde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:43 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:46
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        Hukuk fakültesi öğrencisi ölü bulundu
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        Bursa'daki olay, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, yol kenarında park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekipleri, başından vurulan hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Batuhan D’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobilde bulunan tabancaya da incelenmek üzere el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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