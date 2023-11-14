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        Haberler Gündem Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı

        Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı

        Bursa'da yerel bir internet haber sitenin genel yayın yönetmenliğini yapan gazeteci Yaman Kaya, silahlı saldırıya uğradı. Otomobiliyle seyir halindeyken kurşunların hedefi olan Kaya, şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Bursa Gazeteciler Cemiyeti, yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 01:34 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:34
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        Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı
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        Bursa'da yerel bir sitede genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan gazeteci Yaman Kaya (37), otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kaya yara almadan kurtulurken, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetimi saldırıyı kınadı.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaman Kaya, otomobiliyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan şehir merkezine seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ŞANS ESERİ YARALANMADI

        Otomobile kurşunlar isabet ederken saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulan gazeteci Kaya, emniyetteki ifadesinde, "Saldırıyı kimin düzenlendiğini bilmiyorum. 3O dakika boyunca çevrede gezinerek, benim işten çıkmamı beklemiş. Azmettirici olduğunu düşünüyorum" dedi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        "ŞİMDİDEN SÖYLEYEYİM; YILMAYACAĞIM"

        Yaman Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce (FSM) Bulvarı'ndaki iş yerimden çıktıktan kısa süre sonra aracımla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradım. Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım!" dedi.

        "KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa'da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Genç meslektaşımız Yaman Kaya, aracıyla evine giderken silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Tek tesellimiz meslektaşımızın iğrenç saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakârca görev yapan meslektaşımıza `geçmiş olsun´ diyor, eli silahlı saldırganın yakalanarak hak ettiği şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) olarak konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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