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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da darbedilen damat ağır yaralandı, yakınları gelinin evini bastı! | Son dakika haberleri

        Bursa'da darbedilen damat ağır yaralandı, yakınları gelinin evini bastı!

        Bursa'da iki gün önce eşinin ailesi tarafından darbedilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alınan damadın akrabaları, gelinin ailesinin evini bastı. Yaşanan arbede sırasında evin camları kırılırken, gelinin 2 yakını sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 18.07.2024 - 07:31
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        Darbedilen damat ağır yaralandı, yakınları gelinin evini bastı!
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        Bursa'da iki gün önce eşi A.Ö'nün ailesi tarafından darbedilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alınan damat Şahin Ö'nün akrabaları, gelinin ailesinin kaldığı evin camlarını kırdı. Bunun üzerine dışarıya çıkan gelinin amcasının çocukları Gökhan T. ile Hasan T, yaşanan arbede sırasında damadın yakınları tarafından darbedilip, bıçakla yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İki yıl önce evlenen A.Ö. ve Şahin Ö. arasında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Durumu öğrenen gelinin yakınları iki gün önce damadın yanına giderek tartışmaya başladı.

        DARBEDİLEN DAMAT AĞIR YARALANDI

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        Kavgaya dönüşen olayda gelinin yakınları damat Şahin Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden darbetti. Ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

        EVİ BASIP CAMLARI KIRDILAR, 2 KİŞİYİ YARALADILAR

        Olayı öğrenen damat Şahin Ö'nün yakınları ise dün akşam gelinin ailesinin kaldığı evin önüne gelerek giriş katında bulunan dairenin camlarını ellerindeki sopa ve taşlarla kırdı. Bunun üzerine evden dışarı çıkan gelinin kuzenleri Gökhan T. ve Hasan T. ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı.

        Yaşanan arbede sırasında kuzenlerden Gökhan T. bıçakla bacağından, Hasan T. ise aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Damadın yakınları olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kuzenler, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan damat yakınlarını yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Bursa
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