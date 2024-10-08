Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuru | Son dakika haberleri

        Bursa'da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuru

        Bursa'da tehdit ettikleri Azerbaycanlı iş insanına kahvehanede kurşun yağdırıp yaralayan Daltonlar isimli suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında örgütün yöneticileri arasında yer aldığı belirtilen B.A.'nın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bursa'nın Gürsu ilçesinde 25 Eylül'de Azerbaycan uyruklu iş adamının motosikletle gelen 2 kişi tarafından kahvehanede tabancayla 3 el ateş edilerek bacağından yaralanmasını araştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        • 2

          Mağdurun ifadesine başvuran ekipler, "Daltonlar" suç örgütü üyelerinin bir süre önce kendisine ulaştığını ve "Can Dalton'un selamı var." diyerek tehdit edip başka birisine olan borcunu ödemesini istediklerini söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

        • 3

          Olay yerinde ve çevresinde 300'den fazla güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli 2 zanlıdan birinin M.M.Ç. (17) olduğunu belirledi.

        • 4

          Şüphelilerin olaydan bir gün önce Gürsu'ya geldiği, keşif yapmalarına yardım eden birkaç kişinin de bulunduğu ve hepsinin saldırı öncesi ve sonrasında yaklaşık 10 saat boyunca hiç kasklarını çıkarmadıkları da tespit edildi.

        • 5

          Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polisleri eşliğinde Bursa, İstanbul, Muğla ve Hatay'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

        • 6

          Koçbaşı ile kapıları kırarak belirlenen evlere giren ekipler, M.M.Ç, B.A. (19), J.K. (33), Ö.A. (24), T.E. (39), E.A. (27), A.T. (21), T.K. (22), N.K.Y. (19) ve R.Ö'yü (34) gözaltına aldı.

        • 7

          Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. "Daltonlar" suç örgütünün sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen B.A. dahil 9 şüpheli tutuklandı, R.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Habertürk Anasayfa