Bursa'da belediye otobüsü şoförüne tabancalı tehdit kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı.

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Bu sırada otomobilini durduran sürücü, aracından aldığı tabancayla otobüs şoförünü tehdit etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.