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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da belediye otobüsü şoförüne tabancalı tehdit kamerada | Son dakika haberleri

        Bursa'da belediye otobüsü şoförüne tabancalı tehdit kamerada

        Bursa'da bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken tartıştığı belediye otobüsü şoförünü tabancayla tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 02:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 02:08
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        Belediye otobüsü şoförüne tabancalı tehdit kamerada
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        Olay, dün öğle saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı.

        Bu sırada otomobilini durduran sürücü, aracından aldığı tabancayla otobüs şoförünü tehdit etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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