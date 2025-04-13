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        Haberler Gündem Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 06:43 Güncelleme: 13.04.2025 - 06:54
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        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        İzmir Yolu Caddesi'nde Görkem Güneyli idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki B.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Görkem Güneyli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı B.G, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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