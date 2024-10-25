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        Haberler Gündem Bursa'da 25 ton kaçak gübre ele geçirildi - Güncel haberler

        Bursa'da 25 ton kaçak gübre ele geçirildi

        Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 22:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 22:56
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        25 ton kaçak gübre ele geçirildi
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        Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak gübre getirileceği yönünde ihbar aldı.

        Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, kaçak gübrenin A.B.'nin (26) kullandığı TIR'la getirileceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, TIR'ı merkez Nilüfer ilçesi Bursa- Balıkesir karayolu üzerinde durdurdu. Ekiplerin TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 2 milyon TL olan 25 ton kaçak gübre ele geçirildi.

        Ele geçirilen gübreden analiz yapılması için numune alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilirken, ilgili firmaya idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan A.B.'nin Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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