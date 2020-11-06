Bursa Cuma ezanı saati 6 Kasım yani bugün Bursa'da Cuma namazını ifa edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda... Peki Bursa Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

Bursa Cuma namazı saati: 12.52

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Kasım 2020 Cuma 06:06 07:32 12:52 15:37 18:03 19:23 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:07 07:33 12:52 15:36 18:02 19:22 08 Kasım 2020 Pazar 06:08 07:34 12:53 15:36 18:01 19:21 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:09 07:35 12:53 15:35 18:00 19:21 10 Kasım 2020 Salı 06:10 07:37 12:53 15:34 17:59 19:20 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:11 07:38 12:53 15:33 17:58 19:19 12 Kasım 2020 Perşembe 06:12 07:39 12:53 15:33 17:57 19:18

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).