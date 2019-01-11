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Bursa Cuma saati öncesi kentte bulunan cami ve mescitlerde tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar cami ve mescitlere akın edecek. Peki; Bursa Cuma namazı saat kaçta? 11 Ocak 2018 Cuma saati ve namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. İşte detaylar...
BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 11 OCAK
Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Öte yandan Bursa haftalık namaz vakitleri de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Cuma namazı öğle namazı saatinde eda edildiği için Bursa öğle namazı saati de araştırılıyor.
Bursa Cuma namazı saati 11 Ocak: 13.16
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|11 Ocak 2019 Cuma
|06:49
|08:19
|13:16
|15:43
|18:04
|19:28
|12 Ocak 2019 Cumartesi
|06:49
|08:18
|13:17
|15:43
|18:05
|19:29
|13 Ocak 2019 Pazar
|06:49
|08:18
|13:17
|15:44
|18:06
|19:30
|14 Ocak 2019 Pazartesi
|06:49
|08:18
|13:18
|15:45
|18:07
|19:31
|15 Ocak 2019 Salı
|06:49
|08:18
|13:18
|15:46
|18:08
|19:32
|16 Ocak 2019 Çarşamba
|06:48
|08:17
|13:18
|15:47
|18:09
|19:33
|17 Ocak 2019 Perşembe
|06:48
|08:17
|13:19
|15:48
|18:11
|19:34
CUMA NAMAZININ FAZİLETLERİ
Cuma Günü Gusletmek;
Peygamberimiz Cuma namazına gelecek olan müminlerin bir gece önceden gusletmek suretiyle yıkanarak namaza gelmelerini emretmiştir. İslam alimleri, temizlenme ihtiyacı olan kişinin namazdan önce gusletmesinin vacip olduğu konusunda görüş belirtmiştir.
Güzel Koku Sürmek;
Resulullah (sav) Cuma günleri güzel kokular sürmeye her zamankinden daha fazla dikkat etmiştir. O gün koku sürmek haftanın diğer günleri koku sürmekten daha faziletlidir.
Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
Bir kimse Cuma günü gusleder, varsa güzel koku sürünüyor, en güzel elbisesini giyer de vakarlı ve ağırbaşlı bir şekilde camiye gider, kimseye eziyet vermezse ve imamın minbere çıkmasından itibaren hiç konuşmazsa iki cuma arasındaki günahları için kefaret olur.
Namaza Erken Gitmek;
Resullulah (sav)’ın sağlığında müminler, cuma namazına ellerinden geldiğince erken gelirler ve gelmeyenlerin sorunları araştırılırdı. Gelenlerin ise sıkıntısı olup olmadığı sorulur, sıkıntısı olanın sıkıntısına çare bulunurdu.
Hutbe Dinlemenin Adabı;
Resulullah Efendimiz (sav),imam minbere çıkıncaya kadar namaz kılınması, Kuran okunması ve ibadetle meşgul olmasını tavsiye etmiştir. İmam hutbeye çıkınca ise işiten kimseye susmak farzdır. Yanında konuşanı uyarması durumunda cuma sevabını alamaz.
Resulullah (sav)’ın günümüze ulaşan bir hutbesi:
Ey insanlar! Ölmeden önce Allah’a tevbe ediniz. Meşgul olmadan önce hayırlı ameller işlemeye hız veriniz. Rabbiniz’le aranızdaki bağları O’nu çok zikretmek suretiyle, gizli ve aşikar sadaka vermek suretiyle güçlendiriniz. Hem böylece mükafat alır, övülür, rızıklandırılırsınız.
Bilesiniz ki Allahu Teala, şu makamımda şu ayımda, şu yılımda kıyamete kadar cuma namazınızı üzerinize farz kılmıştır. Bir kimse başında zalim olmayan bir devlet başkanı olduğu halde cumayı kılmaya imkan bulup da inkar ettiğinden yahut hafife aldığından dolayı ben hayattayken yahut ölümümden sonra terkeder kılmazsa, Allah iki yakasını biraraya getirmesin, işinde bereket vermesin. Dikkat ediniz! Tevbe edinceye kadar böyle bir kimsenin kıldığı namaz namaz değildir, aldığı abdest abdest değildir, tuttuğu oruç oruç değil, verdiği zekat zekat değil, yaptığı hac hac değildir! O’na bereket de yoktur. Şayet tevbe ederse Allah tevbelerini kabul eder. (İbn-i Mace)
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