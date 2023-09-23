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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Bursa Bülbülü' sinemalarda gösterime girecek

        'Bursa Bülbülü' sinemalarda gösterime girecek

        Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' adlı sinema filmi 6 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 22:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 22:27
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        Ata Demirer, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı 'Bursa Bülbülü' ile sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu; 'Bursa Bülbülü', 6 Ekim’de sinemalarda vizyona girecek.

        Filmde Ata Demirer’in yanı sıra, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir rol aldı.

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        Gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan 'Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. 'Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı 'Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan 'Cengiz’in bu süreçte 'Taşkın' ve onun kız kardeşi 'Arzu' ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

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        #Bursa Bülbülü
        #Ata Demirer
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