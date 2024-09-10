Burhan Karakuş bu silahla mı vuruldu? - Güncel haberler

Burhan Karakuş bu silahla mı vuruldu? - Güncel haberler

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin konuştuğu Burhan Karakuş cinayetinin izini sürmeye devam ediyor. Vahşi bir şekilde katledilen Burhan Karakuş'un cinayet dosyasında şüphelilerden bilgiler alınmaya devam ediliyor.

YEĞEN SONER'İN KAFA KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜSÜ!

Burhan Karakuş'un yeğeni Soner'in cinayet anından sadece birkaç saat önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri canlı yayında ses getirdi. Görüntülerde Soner'in elini durmadan belinin arkasına götürmesi “Üzerinde silah mı taşıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

SONER İTİRAZ ETTİ! EMEKLİ CİNAYET MASASI POLİSİ “GÖRÜNTÜLER İNCELENMELİ” DEDİ

Canlı yayına bağlanan Emekli Cinayet Masası Polisi Necdet Kuzpınarı meslek hayatı boyunca karşılaştığı olaylardan yola çıkarak Soner'in o görüntülerde üzerinde bir silah varmış gibi gergin hareketlerde bulunduğuna dikkat çekti.