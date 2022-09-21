Azaklı, şöyle konuşuyor:



Ben diziye başladığımda çok kilolu değildim. Sonrasında çok kilo almaya başladım. 9 yaşında 58 kiloydum. Ailem uyarsa da onları hiç dinlemiyordum. Hatta bir ara Birol Güven de devreye girdi. Kilo vermeye teşvik edebilmek adına Bağdat Caddesi'nde bir diyetisyene yönlendirdi. 'Sen zayıfla ne istersen alacağım sana' diyordu. Birol hocamın gönderdiği diyetisyenle 7.5 kilo verdim ama sonra yine sıkıldım ve diyetisyeni bıraktım. Böyle başlayıp bıraktığım daha birçok diyetisyen oldu. Ardından sabır ve azimle 33 kilo verdim. Bir 10 kilo daha vermek istiyorum tabi. Hamilelikti, doğumdu derken diyete biraz ara verdim.